Volley femminile: vittorie prenatalizie per le squadre del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

La pausa natalizia dalle gare dei vari campionati inizia con una bella scorta di punti e vittorie per le squadre del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo: rinnovata fiducia per la Serie C che trova la sua seconda vittoria casalinga consecutiva; bis di vittorie per l’Under 18 che consolida così la 3° posizione in classifica; en plein per l’Under 14 che si conferma capolista indiscussa del girone. L’Under 16 Regionale, invece, inciampa e le piccolissime dell’Under 12 tornano a casa in parità, con 1 vittoria e 1 sconfitta.

Grande prestazione della Serie C di Coach Giordanetto-Guerriero, che nell’ultima partita di quest’anno intasca una bella vittoria contro la formazione del Mv Impianti Bzz Piossasco Volley, a pochi punti di distanza in classifica. Dopo un primo set di altissimo livello per la formazione di casa, con pochi errori e giocate che hanno infiammato la Palestra Media 4, le cuneesi hanno dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa delle avversarie, che non si sono date per vinte e hanno conquistato il parziale per il rotto della cuffia. Nulla da fare, invece, negli ultimi due set dove la formazione biancorossa, sulla scia della passata vittoria, è andata imponendo sempre più il proprio ritmo di gioco; si perde un po’ la concentrazione nel 4° parziale, dove le gatte permettono alle torinesi di riconquistare non pochi punti e trovare l’aggancio, ma la voglia di vincere è tanta e le padrone di casa riescono a sbloccare la situazione e trovare il match point, chiudendo definitivamente i conti per 3-1.

Lab Travel Honda Cuneo – Mv Impianti Bzz Piossasco Volley 3-1 (25-14 / 23-25 / 25-21 / 25-21).

L’Under 18 di Coach Lamberti-Frison finisce la settimana con una doppietta di vittorie importante: nell’anticipo di gara di Martedì 12 dicembre, le cuneesi hanno affrontato la formazione dell’Lpm Mondovì (a pari punti), in uno scontro infuocato che avrebbe avuto un peso importante per la posizione in classifica. Dopo un primo set vacillante, le gatte tirano fuori le unghie e si portano a casa i 3 successivi parziali, non lasciando più spazio al gioco avversario. Altri punti importanti arrivano domenica 17 nel match contro il Club76 Asti, che nulla può contro la furia biancorossa. Grazie all’exploit di questa settimana, le gatte arrivano alla pausa natalizia con un totale di 21 punti, salendo in 3° posizione, subito dietro alle formazioni di Libellula Volley e L’Alba Volley.

Lab Travel Honda Cuneo - Lpm Mondovì 3-1 (16-25 / 25-23 / 25-23 / 25-16)

Club76 PlayAsti - Lab Travel Honda Cuneo 0-3 (11-25 / 19-25 / 14-25).

Nell’anticipo di Mercoledì 13 contro il Cus Collegno, l’Under 16 Regionale lotta, ma non trova la vittoria. Le atlete di Coach Lamberti-Frison chiudono questa prima fase senza aver raccolto punti, ma con tanta esperienza e voglia di riscatto, che non mancheranno di certo alla ripresa del Campionato. Nel nuovo anno, le biancorosse torneranno in campo contro nuove avversarie provenienti dal secondo girone dell’élite regionale.

Lab Travel Honda Cuneo – Cus Collegno 0-3 (16-25 / 19-25 / 15-25).

Per l’Under 14 il 2023 si chiude dalla vetta della classifica: con 8 vittorie su 8 partite giocate e 3 soli set persi, la formazione di Coach Guerriero-Peano si classifica quindi come miglior prima tra i gironi del Campionato Under 14 (fatta eccezione per il girone di eccellenza, che vede in 1° posizione il Club76 PlayAsti Gold, a quota anch’esso 24 punti, ma 1 solo set concesso alle avversarie). Nell’ultimo match casalingo dell’anno, contro la formazione della Banca di Caraglio, le biancorosse partono peccando un po’ di ingenuità e si ritrovano a dover recuperare un gap di oltre 6 punti. Pur trovando l’aggancio, le padrone di casa non riescono a imporsi e, causa anche qualche errore di distrazione, cedono il parziale alle avversarie solo ai vantaggi, per 27-25. Rientrano in campo nel 2° set un po’ titubanti, ma riescono facilmente a macinare gioco e riprendere fiducia: nonostante qualche errore di troppo (soprattutto dai nove metri), riescono a portare a casa i 3 punti fondamentali per posizionarsi in cima alla classifica. Ora le tanto meritate vacanze di Natale, mentre la formazione attende di conoscere quali saranno le composizioni dei Gironi per la seconda fase del Campionato, che si preannuncia già avvincente.

Lab Travel Honda Cuneo – Banca di Caraglio 3-1 (25-27 / 25-20 / 25-17 / 25-18)).

Prima trasferta per le piccolissime dell’Under 12, che affrontano le formazioni del Volley Valle Po Bianca e Volley Valle Po Rossa, portando a casa rispettivamente 1 vittoria e 1 sconfitta. Dopo la prima gara in cui il morale è salito alle stelle, le gattine non sono riuscite a imporsi sulle avversarie del Valle Po Rossa, seppur lottando punto a punto. Un’ottima prestazione, comunque, quella messa in campo dalle atlete in erba delle Smart Coach Zaccaro e Marro, che permette loro di rimanere a stretto contatto con la parte alta della classifica, a pari punti con il Villanova Volley Bam.

L’ultimo appuntamento per il 2023 vedrà scendere in campo l’Under 13 dei Coach Schiffer, nel posticipo di gara contro il Mondovi Lpm Bam Blu in programma per Venerdì 22 dicembre, ore 20:00, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.