Ue, raggiunto accordo su Patto migranti e asilo

(Adnkronos) - Il 20 dicembre 2023 "passerà alla storia" come "il giorno in cui l’Ue ha raggiunto un accordo storico su una nuova serie di regole per gestire la migrazione e l’asilo". Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, via social. L’Europa, continua, "è riuscita a superare le difficoltà ancora una volta. Sono molto orgogliosa del fatto che con il patto su migrazione e asilo abbiamo mantenuto la parola e prodotto soluzioni".

"La migrazione è una sfida europea comune: la decisione di oggi ci consentirà di gestirla insieme", sottolinea quindi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social, dopo il trilogo sul patto Ue.

"Tutti i pezzi stanno andando al loro posto. Abbiamo fatto una svolta sui cinque pilastri fondamentali del patto su migrazione e asilo", le parole del vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas, via social. "È stata una lunga strada per arrivare qui. Ma ce l'abbiamo fatta. L’Europa sta finalmente dando risultati in materia di migrazione", conclude.