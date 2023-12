Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato

Il 2023 si sta per chiudere, un anno particolarmente difficile per tutte le tragedie e ferite nel mondo ancora aperte, con perdite di vite umane innocenti dove mai avremmo voluto assistere senza poter intervenire, ma soltanto come spettatori della cattiveria umana con la speranza che questo odio venga sostituito da un anno 2024 di speranza per tutti.

Il Centro Studi per il Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato è una realtà che ha ripreso a muoversi nell'ambito culturale di territorio dal mese di settembre e in questi primi mesi ha segnato il passo con l'organizzazione e l'apertura di sedi importanti quali la Sede Sociale di Alba, in piazzetta San Giovanni Paolo II, a fianco della Chiesa di San Giuseppe, e delle sedi di territorio quali a Treiso, a Magliano Alfieri, a Vinchio d'Asti e a Rosignano Monferrato. Due sono stati i convegni nel mese di novembre a Treiso prima e a Magliano Alfieri poi, molto partecipate su tematiche interessanti quali l'Imperatore Publio Elvio Pertinace e Adele Alfieri di Sostegno, con relatori di primo ordine.

Seguiranno nei primi mesi del prossimo anno altri momenti conferenziali partendo da Vinchio d'Asti e Rosignano Monferrato, e nuovi progetti tra i quali un docufilm "Paesaggi della Bellezza e musica" con la partecipazione di un grande musicista che sveleremo più avanti.

Vorrei ringraziare sentitamente il direttore scientifico del Centro Studi il prof. Luigi Cabutto per il prezioso contributo alla organizzazione del Centro Studi, il consiglio Direttivo formato da Cristina Rolando in qualità di segretaria amministrativa, Elena Marcarino, Luigi Carosso, Chiara Zogo, Cesare Chiesa in qualità di consiglieri e l'apporto del nostro ufficio tecnico con Luciano Martire alla grafica e comunicazione.

Una squadra che ha bei progetti da condividere e fare crescere sul territorio, dove chiederemo il sostegno delle Fondazioni Bancarie ed alle comunità, con progetti concreti, utili alla salvaguardia del nostro patrimonio culturale delle colline e dei Borghi, vera ricchezza da sostenere, fare conoscere e valorizzare sempre più.

Per oggi, giungano a tutti i piu' sinceri Auguri di Buone Feste e ci rivediamo a gennaio.

Con amicizia e gratitudine.

ROBERTO CERRATO