Al "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno la messa di Natale celebrata da monsignor Brunetti [FOTOGALLERY]

Una bella e toccante cerimonia quella che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, all’interno dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, nello spazio che il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ha definito "un’agorà", ovvero la “piazza” sita al terzo piano, dove ha sede anche l’ufficio di direzione della Fondazione Ospedale Alba - Bra e dove, solitamente, fa sfoggio di se un bellissimo pianoforte a coda che, di tanto in tanto, qualche passante si ferma a suonare.

Monsignor Brunetti ha celebrato messa, coadiuvato da don Domenico Bertorello, direttore dell’Ufficio diocesano, incaricato per la Pastorale degli anziani e della salute e assistente spirituale presso l’ospedale stesso, alla presenza dei vari dirigenti ASLCN2, dal direttore generale dottor Massimo Veglio, al direttore sanitario, la dottoressa Laura Marinaro, al dottor Luciano Scalise, direttore generale della Fondazione Ospedale Alba – Bra, il dirigente responsabile della struttura semplice Progetti, Ricerca e Innovazione, dottoressa Giuliana Chiesa e accompagnato da un coro formato da diversi membri dell’AslCN2, tra cui il direttore della Direzione medica del presidio ospedaliero, dottoressa Paola Malvasio e il responsabile della struttura semplice Qualità, Risk Management e Relazioni con il Pubblico, dottor Luciano Vero.

Una cerimonia semplice che ha coinvolto tutti, oltre che nella “piazza”, anche nei vari reparti e in tutte le stanze di degenza, dove attraverso il canale televisivo interno è stata trasmessa integralmente in diretta per dare modo anche a tutti i pazienti e ai loro famigliari, oltre a tutto il personale dell’ospedale, di poterla seguire, ricevendo anche loro la benedizione del Vescovo di Alba a fine funzione.

Di seguito la fotogallery della celebrazione.