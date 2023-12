Aldi ha inaugurato a Saluzzo il suo nuovo punto vendita

Saluzzo, l'inaugurazione del nuovo punto vendita Aldi in via Vittime di Bologna

Sindaco, Giunta, rappresentanti del Consiglio comunale con il presidente e numerosi acquirenti già dai primi minuti di apertura, questa mattina, giovedì 21 dicembre in via Vittime di Bologna 1, del nuovo punto vendita del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale tedesca della Grande Distribuzione Organizzata, in forte espansione in Italia.

Un’altra apertura in Piemonte, dove ora sono 23 i negozi aperti, di cui 3 nella provincia di Cuneo, per un totale di 356 collaboratori nella regione e 15 nel nuovo store saluzzese, che rivitalizza commercialmente il quartiere di Maria Ausiliatrice, come ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti.

Il nuovo negozio, ristrutturato nel fabbricato preesistente, occupato fino al 2015 da Carrefour e anteriormente dal GS e dal Mega (primo supermercato a Saluzzo aperto nel 1987) vanta una superficie di vendita di 1.038 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20.

In base alla convenzione con il Comune la società è intervenuta sull’area posteggio ricavando 123 posti auto, ha realizzato migliorie nelle aree verdi, percorsi pedonali con adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche e la piantumazione di 16 nuovi alberi.

Per festeggiare l’inaugurazione del nuovo punto vendita,ALDI propone anche speciali offerte insottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. “Il taglio del nastro - sottolineano dalla direzione commerciale- ha contribuito alla creazione di 15 nuove opportunità lavorative per un totale di 356 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 176 negozi in Italia per un totale di 3.206 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulsoall’economia e all’occupazione locale".