Apro Formazione approva i conti dell’esercizio 2022/23: bilancio in pareggio a quota 8 milioni di euro

Si è svolta ieri, mercoledì 20 dicembre, l’annuale assemblea societaria che ha affrontato diversi temi strategici per il futuro di Apro Formazione e la sua funzione strategica per il capitale umano del territorio.

L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2022/23, chiuso al 31 agosto, che si attesta a 8.041.199 euro, in crescita rispetto alle aspettative e in sostanziale pareggio pur essendo un’annualità caratterizzata dallo shock energetico dovuto agli avvenimenti bellici.

E’ stato anche approvato il bilancio preventivo 2023/24, in crescita e con previsione di pareggio, che andrebbe a superare gli 8.800.000 euro di attività.

In particolare è stato illustrato l’indice SROI, Social Return On Investment (anche quest’anno calcolato da Deloitte), che certifica in 3,12 euro il valore generato da ogni euro investito in Apro Formazione. L’analisi dello SROI fa parte del Social Report che Apro ha redatto in collaborazione con Deloitte e che è stato presentato ai soci (scaricabile qui ).

I servizi di formazione e di orientamento di Apro Formazione vengono fruiti da più di 1.200 imprese e da oltre 4.000 persone e spaziano dalla formazione per gli adolescenti, a quella per giovani e adulti in azioni di "upskilling" e "reskilling", dalla formazione continua per adulti lavoratori e aziende allo sviluppo sempre più apprezzato di progetti europei che spaziano dal turismo e ristorazione, al tech 4.0, alle smart city.

Il dinamismo di Apro Formazione è inserito in un contesto territoriale a disoccupazione sostanzialmente nulla e caratterizzato da un’altissima capacita imprenditoriale che si deve confrontare con gli effetti del calo demografico e della scarsità di personale specializzato, dove la sfida quotidiana è quindi quella di riuscire ad attrarre e formare i profili necessari ad alimentare la filiera produttiva da un perimetro geografico sempre più ampio.

L’assemblea dei soci dell’Agenzia – che è presieduta da Paolo Zoccola e diretta da Antonio Bosio – ha infine ratificato la nomina a consigliere di Fabrizio Pace, già cooptato in corso d’anno a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Francesca Sartore.