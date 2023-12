Bra, dal cassetto di Riccarda Guidi Bravi spunta una storia di sport d’altri tempi

Foto d’altri tempi. Torino, autunno 1959, Stadio Comunale. Attilio Bravi (primo a destra) con Livio Berruti e in mezzo il grande Vittorio Pozzo , eccellente uomo di sport in un periodo storico difficile.

La preziosa testimonianza ci arriva da Bra , grazie a Riccarda Guidi , moglie del compianto atleta azzurro Attilio Bravi , che ha voluto in questo modo ricordare dei veri e propri miti dello sport italiano.

«Fu un incontro casuale. Ormai Pozzo non allenava più, però capitava spesso a Torino, sua città natale, e durante una puntata allo stadio ha salutato Berruti e Bravi che avevano terminato un allenamento. Lo si capisce dalle tute non ufficiali che indossano» , ci ha detto Riccarda.

Aggiungendo: «Attilio ricordava quell’incontro come un momento ricco di umanità, esperienza, grande competenza sportiva, con scambio di suggerimenti e consigli “vissuti sul campo”. Oltre a Torino Pozzo amava anche Cuneo per il clima, la gente, tanto che nel 1938 scelse il capoluogo della Granda per gli allenamenti della nazionale che quell’anno vinse i mondiali. Dilatando un po’ i tempi, nel 1959 Berruti aveva avuto un calo inspiegabile nelle sue prestazioni, mettendo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi. L’allora allenatore della nazionale di atletica, Giuseppe Russo, organizzò un incontro Italia-Francia proprio a Cuneo. Dopo giorni di allenamenti e di cuneesi al rhum, Berruti ritrovò la sua forma e, vincendo nei 100m, 200m e nella staffetta, si assicurò la partecipazione a Roma 1960, dove cambiò la storia della velocità».