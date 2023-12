Cuneo, in arrivo 79 nuove videocamere (anche nei Giardini Fresia)

Girard: "Settore molto attivo: in arrivo 79 nuove telecamere"

"Sui Giardini Fresia – dichiara l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard - in passato si sono riscontrate numerose segnalazioni di comportamenti inappropriati. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un impianto di videosorveglianza, in modo da poter monitorare il contesto in tempo reale e poter intervenire in caso di situazioni potenzialmente pericolose".

"Il settore di cui mi occupo sta facendo un lavoro egregio su questo fronte; a tal proposito ricordo che abbiamo da poco installato un impianto di videosorveglianza in prossimità della caserma Piglione, dove trova sede il dormitorio della Caritas, altro luogo che in passato ha visto situazioni critiche, e al Bosco di Camilla, nel Parco fluviale. Inoltre, grazie ai fondi del Piano periferie, a breve verranno installate 79 nuove telecamere (di cui 17 abilitate alla lettura delle targhe) in corso Nizza, distribuite tra piazza Europa e Cascina vecchia a San Rocco. Sono convinto che le telecamere di sorveglianza siano un tassello importante nella prevenzione dei reati, fondamentali per garantire la sicurezza sul territorio".