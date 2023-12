Piobesi d’Alba in lutto per la perdita del geometra ed ex sindaco Vincenzo Saglia

Vincenzo Saglia, 87 anni, professionista in pensione ed ex sindaco del paese negli anni 1965-1969

Cordoglio a Piobesi d’Alba per la scomparsa del geometra Vincenzo Saglia, 87 anni professionista in pensione ed ex sindaco del paese negli anni 1965-1969.

L’attuale primo cittadino di Piobesi d’Alba Mauro Prino ha espresso il suo rincrescimento e la stima per il defunto: “È venuto a mancare il nostro concittadino Vincenzo Saglia, persona molto stimata e nota. Ha svolto la sua lunga attività di geometra e imprenditore con riconosciuta abilità e competenza in Piobesi d’Alba, dove è stato anche sindaco. La sua umanità e attaccamento alla famiglia lo hanno contraddistinto tutta la vita. Un caro ricordo e le più sincere e sentite condoglianze da parte dell'amministrazione e mie personali”.

Vincenzo Saglia lascia la moglie Rosaria, i figli Mauro con Carmen e Paola con Claudio, i nipoti, la cognata Anna e i parenti tutti.

I funerali si terranno oggi, giovedì 21 dicembre, alle ore 15 nella parrocchia di San Pietro in Vincoli a Piobesi d’Alba, partendo dall’abitazione del defunto in via degli Angeli 7 alle 14.50.