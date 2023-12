Auto finisce contro un muro a Dogliani, 19enne ferito lievemente

Sembrano non destare particolare preoccupazione le condizioni del 19enne che intorno alle 20.30 di oggi, giovedì 21 dicembre, a bordo di una Fiat Panda, è finito fuori strada e quindi contro un muro di cinta di una vicina abitazione mentre percorreva via Codevilla a Dogliani.

Immediato l’allarme e i soccorsi, intervenuti coi sanitari del servizio regionale di emergenza 118, coi Vigili del Fuoco del locale Distaccamento Volontari e coi Carabinieri della locale stazione. Il giovane è stato condotto in ospedale per accertamenti. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli o persone.