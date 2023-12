Cuneo, Sanrito Festival apre ufficialmente le prevendite online

Con queste parole, annunciano l'apertura delle prevendite sui social: "Quando vai a Sanrito, entra in sala, le luci si spegneranno. Allora chiudi gli occhi, addormentati se vuoi, e inizia ad ascoltare la Musica! In che settore vorrai trovarti quest'anno? Vuoi goderti lo spettacolo in un completo STATO DI VEGLIA nelle prime file? Preferisci un nebuloso e godurioso STATO DI SOGNO a metà sala o, ancora, parteciperai al festival in fondo, in un completo e molto vago STATO DI SONNO?