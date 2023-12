Ritorna MusicaNova a Savigliano con Note di Natale

Dopo un autunno molto impegnativo per l’Associazione Corale MusicaNova - Stabat Mater di Jenkins con il coro I Polifonici del Marchesato di Saluzzo e l’Orchestra Bruni di Cuneo in due gremitissimi concerti e la ripresa del progetto Beatles - torniamo con il classico appuntamento di dicembre “Note di Natale”.

Quest’anno sarà all’insegna del classicismo con la messa Jubilate Deo per soprano, coro e archi di F. J. Haydn, il quartetto per oboe e archi di W. A. Mozart e ovviamente musiche tradizionali natalizie appositamente elaborate per l’occasione. I solisti saranno il soprano Daniela Quaglia, l’oboista Amanda Coggiola, l’ensemble ed il coro MusicaNova diretti da Rinaldo Tallone.

Venerdì 22 dicembre Chiesa di S. Andrea, ore 21. Ingresso libero.