Savigliano: per l'ultimo weekend pre-natalizio arriva il Grinch

Lo scorbutico e irascibile Grinch sta tramando per rovinare il Natale saviglianese. Ma niente paura: a salvarlo ci saranno i bar del centro cittadino, che per sabato 23 dicembre hanno organizzato una serata all’insegna del divertimento e della musica. Per l'ultimo week-end natalizio, sabato 23 dicembre, debutta a Savigliano “Merry Grinchmas – la festa nei bar saviglianesi... anche per chi non ama il Natale”.