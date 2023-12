La Croce Bianca di Ceva lancia un appello per la ricerca di nuovi volontari

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca di Ceva è un punto di riferimento per le comunità del territorio cebano come dimostrano i suoi numeri. Nell'anno appena trascorso ha svolto oltre 6.200 servizi fra soccorso in emergenza a mezzo ambulanza e trasporti socio sanitari programmati, il tutto a favore della collettività.

Così come tutte le associazioni aderenti ad Anpas, anche la Croce Bianca di Ceva si fonda sul volontariato di donne e uomini, che donano parte del loro tempo libero per essere di aiuto agli altri. A tal proposito la Croce Bianca lancia un appello per la ricerca di nuovi volontari soccorritori, risorsa fondamentale per un’associazione di pubblica assistenza.

Per far fronte alla carenza di volontari la Croce Bianca di Ceva nel corso del 2023 ha organizzato diverse iniziative e incontri per avvicinare la popolazione e diffondere la cultura del primo soccorso, come ad esempio “In tour con la Croce Bianca di Ceva” in collaborazione con i sindaci dei vari comuni che ha portato alla pianificazione del corso gratuito Anpas che abilita a svolgere servizi socio sanitari di accompagnamento con relazione di aiuto.

Tale percorso ha visto una ventina di discenti sostenere con esito positivo l’esame finale, nonché ad oggi vantare un’entusiasta quanto assidua partecipazione in associazione, con la conseguente copertura di molti servizi che diversamente non sarebbe stato possibile sostenere.

Anche “Correndo con la Croce Bianca di Ceva”, la corsa non competitiva dello scorso agosto per promuovere salute e volontariato ha visto la folta partecipazione di circa 250 iscritti. Così come l’iniziativa del 2 dicembre rivolta ai più piccoli, “Giocando con la Croce Bianca di Ceva”, un pomeriggio dedicato a un centinaio di bambini delle scuole elementari e medie per trasmettere loro, giocando, nozioni molto utili, dalla chiamata di soccorso al massaggio cardiaco, alle informazioni sui presidi e la strumentazione delle ambulanze.

Inoltre, la Croce Bianca di Ceva ha organizzato tre serate informative gratuite sulle manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta che hanno fatto il tutto esaurito.

Gli organizzatori, i volontari e dipendenti e il direttivo della Croce Bianca Ceva guardano a queste belle e riuscite iniziative con soddisfazione e gioia, esse costituiscono l’inizio di un percorso per attrarre nuovi volontari. Con l’occasione l’associazione augura a un lieto Natale e un sereno 2024.