Fonti Alta Valle Po regala un nuovo mezzo alla Croce Rossa di Paesana

La delegazione della Croce Rossa di Paesana ha ricevuto un “grande dono di Natale”: un nuovo mezzo ‘Renault Kangoo’ da parte dell’azienda Fonti Alta Valle Po che imbottiglia l’Acqua Eva nello stabilimento del paese.

La consegna dell’auto, debitamente impacchettata con relativo fiocco, è avvenuta lunedì 18 dicembre da parte di Gualtiero Rivoira, amministratore delegato di Fonti Alta Valle Po assieme e Giorgia Andreoli e Matteo Di Silvestro che si occupano del Marketing aziendale.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei volontari della Croce Rossa di Paesana e di molte autorità: dal sindaco Emanuele Vaudano, al vice sindaco Marco Margaria in qualità di presidente del Bim, (bacino imbrifero montano del Po), il vicesindaco di Crissolo Aldo Perotti e membro del Bim, Silvana Beitone responsabile della sede di Paesana della Croce Rossa, Livio Ferrara presidente comitato Croce Rossa di Racconigi, di cui fanno parte la delegazione di Paesana e Barge, Antonio Gasante responsabile provinciale volontari Croce Rossa.

Presenti anche i rappresentanti della Polizia Locale e le associazioni paesanesi degli Alpini (Ana), Admo (donatori di midollo osseo), Adas Fidas (donatori di sangue) e l’Aib (anti incendio boschivo)

Gualtiero Rivoira amministratore delegato di Fonti Alta Valle Po ha affermato: “Con la nostra azienda desideriamo essere sempre presenti sul territorio. Sapevamo che il vecchio Doblò era ormai obsoleto. Aveva infatti più di 17 anni e 300 mila chilometri.

Per aiutare i volontari nello svolgimento del loro nobile impegno, abbiamo deciso di donare un mezzo nuovo, che potesse garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza e con comodità.

Questo Kangoo – spiega Rivoira - è dotato di ogni confort e può trasportare 4 persone più una sulla carrozzina che, grazie ad una speciale pedana si può fare salire agevolmente sul mezzo e assicurarla con un apposito verricello elettrico telecomandato.

Fare parte di una comunità significa partecipare in maniera attiva alla sua tutela e al suo sviluppo, soprattutto nei confronti di quelle realtà, spesso vive grazie al volontariato e alla passione delle persone che ne fanno parte; queste sono per molti un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni”.

Il mezzo si può utilizzare in molteplici modi: dal trasporto per le persone in dialisi o che devono seguire apposite terapie in ospedale e per le persone disabili in sedia rotelle.

Emanuele Vaudano sindaco di Paesana “Il fatto che un’azienda locale riconosca l’impegno della Croce Rossa svolto nelle nostre vallate, distanti dagli ospedali, è molto importante”.

Dello stesso parere Marco Margaria presidente del Bim del Po: “La struttura della Croce Rossa di Paesana è stata costruita sul terreno donato dal Bacino imbrifero montano quasi 20 anni fa. Ritengo sia stata un’iniziativa lungimirante che ha avuto un seguito nel continuare un servizio essenziale molto importante per i nostri territori”.

La delegazione di Paesana della Croce Rossa conta due dipendenti a tempo pieno e due part-time di cui uno fa parte del sistema del 118 e l’altro è stato assunto grazie al contributo del Comune di Paesana e l’Unione dei Comuni della valle Po.

La delegazione è formata da 95 volontari che si dividono tra centralino, trasporto ed emergenza, di cui 11 nuovi che hanno superato da poco il corso.

Silvana Beitone responsabile della sede di Paesana della Croce Rossa: “Ringrazio a nome di tutti i volontari Fonti Alta Valle Po per questo regalo importantissimo.

Per noi è davvero un grande dono di Natale così come per tutti gli utenti. Avevamo davvero bisogno di questo mezzo ed era difficile preventivarlo durante l’arco degli anni”.

I volontari hanno donato una targa che esprime all’azienda produttrice dell’Acqua Eva la riconoscenza della Croce Rossa paesanese.

Il momento inaugurale si è concluso con il taglio di una grande torta che riportava, da una parte il logo della Croce Rossa e dall’altra quello con la “goccia” simbolo di Acqua Eva.

Domenica scorsa, 17 dicembre i volontari della Croce Rossa di Paesana si sono trovati per il consueto pranzo sociale e lo scambio di auguri natalizi, in una giornata di convivialità e amicizia.