"Giocattoli in Movimento" anche ad Alba: appuntamento sabato 30 dicembre

Dopo il successo ottenuto a Cuneo, torna Giocattoli in Movimento in Provincia Granda, questa volta ad Alba. L'appuntamento da mettere in calendario è per sabato 30 dicembre, dalle ore 14 alle 18, nell'area verde Vera Martini Silvano, in corso Enotria, presso la sede dell'associazione Luigi Parruzza.

L'iniziativa consiste in una raccolta di giocattoli usati e libri per bambini, in parte vengono scambiati e in parte vengono regalati ai bimbi meno fortunati. I giocattoli raccolti ai banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno facendo bene all’ambiente con la riduzione della produzione di plastica ed evitando che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. Un'occasione anche di risparmio per molte famiglie.

Come funziona giocattoli in movimento? È molto semplice: si possono portare due o più giocattoli o libri per bambini a un banchetto del Movimento, in cambio se ne potrà prendere uno a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

Chi volesse donare i giocattoli può presentarsi al banchetto di sabato 30 dicembre oppure contattare direttamente gli organizzatori al numero 389/0077799.