Calcio Serie D: Alba-Pinerolo chiude la 19^giornata

La sfida tra Alba Calcio e Pinerolo, in programma alle 14,30 di oggi, chiude il quadro dell'ultima giornata d'andata del girone A di Serie D.

Il posticipo in programma all'Augusto Manzo mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Langaroli a quota 17, a due lunghezze dai torinesi, in una classifica ancora molto corta.

Alba reduce dal pareggio in casa del Derthona: un risultato positivo ma beffardo per come maturato, dopo un doppio vantaggio ed il gol del definitivo 2-2 subito al 90'. La squadra di Viassi insegue una vittoria interna che manca da fine ottobre (2-0 all'Asti).

La vittoria contro la Sanremese nello scorso turno ha rilanciato il Pinerolo che aveva perso quota in seguito alle sconfitte con Ligorna e Varese. Torinesi piuttosto solidi in trasferta con sole otto reti al passivo lontano da casa.

Arbitro dell'incontro Davide Ammannati di Firenze, assistenti Gennantonio Martone di Monza e Federico Manfredini di Biella.

I RISULTATI DELLA 19^GIORNATA

Alba-Pinerolo (oggi ore 14,30)

Albenga-Lavagnese 1-0

Asti-Bra 1-1

Chieri-Borgosesia 3-1

Varese-Gozzano 2-1

Fezzanese-Chisola 0-2

Ligorna-Derthona 3-1

Ticino-Vogherese 2-2

Sanremese-Pont Donnaz 1-0

Vado-Alcione Milano 1-1

CLASSIFICA: Alcione 41, Chisola 37, Albenga (-1) 35, Ticino, Varese (-1) 32, Asti 31, Vado 30, Ligorna, Bra 28, Vogherese 24, Fezzanese 23, Derthona, Gozzano 22, Sanremese, Pinerolo* 19, Lavagnese, Chieri 18, Alba* 17, Pont Donnaz 16, Borgosesia 13

*una partita in meno