Judo Mondovì: brillanti prestazioni al Grand Slam di Natale

Grande Slam è una locuzione specifica del bridge, che designa una ‘mano’ in cui un giocatore riesce ad effettuare tutte le prese dichiarate. Nello sport è stata mutata, ed adattata ad indicare una serie di vittorie, ottenute nel medesimo torneo o lasso temporale. Così, nel tennis viene utilizzato come riconoscimento al merito per l’atleta che, nello stesso anno solare, ha saputo imporsi nei quattro maggiori tornei, ovvero Wimbledon, US Open, Open di Francia e Australian Open. Nel rugby, invece, indica la squadra che, nel “6 Nazioni” vince il trofeo a punteggio pieno.

Ma nel judo, da ora in poi, starà a designare i judoka monregalesi che, domenica 17 dicembre 2023 presso la palestra Maggiore di Leinì, hanno fatto Grande Slam al Grand Slam di Natale, in una bellissima giornata di auguri, sport, animazione, aperta alle categorie pre-agonisti Fanciulli, Bambini e Ragazzi.

Pietro Blengini, Colombo Ettore, Colombo Arturo e Berutti Aurora conquistavano la medaglia d’oro nelle loro categorie, mentre Peluffo Leonardo chiudeva con un prezioso bronzo.

Bravi, congratulazioni ma, soprattutto, auguri per un anno colmo di gioia e soddisfazioni.