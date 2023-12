Judo: vola alto a Leinì l’ASD Valle Maira nel “Gran Slam di Natale”

Circa 600 i piccoli atleti, dai 3 mai 10 anni di età, e moltissimo entusiasmo.

Domenica 17 dicembre nel palazzetto di Lenì (TO) si è svolta la manifestazione sportiva “Gran Slam di Natale”, che ha visto tra i partecipanti anche l’A.S.D. Valle Maira.

Prove per entrare già nel vivo di quella che è una competizione, allenamento per la concentrazione e l’impegno. Davvero ottimi i risultati ottenuti dai piccoli atleti dell’associazione sportiva dronerese:

1° CLASSIFICATA: VASILACHE EMANUELA (RA)

2° CLASSIFICATI: GARINO GIULIO (FA) – ALLIONE DIEGO (RA)

3° CLASSIFICATA: GARINO RACHELE (BA)

“Il Presidente unitamente con gli Istruttori dell'A.S.D Judo Valle Maira si congratulano con gli atleti per i risultati ottenuti in questa competizione e approfitta per augurare un sereno Natale e un Buon 2024 a tutti.”