Cuneo: un successo la festa natalizia dell'ANFI con i nipoti e i figli del soci

Un grande grazie va all'amministrazione Comunale di Peveragno in particolare al Sig. Sindaco Dott. Paolo Renaudi e alla Vice Sindaca Assessore alla Cultura Vilma Ghigo. Un ringraziamento particolare va al Direttivo della Sezione per il grande lavoro e a Pina e Laura. Dopo un piccolo intervento del Presidente della Sezione M.a. Salvatore Coppola si è data la parola al Sindaco il quale ha ringraziato L'ANFI di Cuneo per la vicinanza al Comune di Peveragno e per la collaborazione tra l'ente e l'associazione.