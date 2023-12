“Time Out” anticipa al giovedì! Questa sera (ore 21) la 10^ puntata stagionale con Serena Scognamillo, Beatrice Agrifoglio, Sofia Ferrarini e Alessandra Fissolo

“Time Out” chiude il 2023 col botto! Il 10° e ultimo appuntamento dell'anno, infatti, si preannuncia ricchissimo di ospiti e contributi video. Il format del gruppo More News, dunque, saluta i suoi affezionati spettatori con un’ultima puntata prima della pausa per le Festività Natalizie. “Time Out” tornerà nuovamente dopo l’Epifenia, precisamente venerdì 12 gennaio.

Ma partiamo innanzitutto dalla novità della puntata odierna, che non andrà in onda come di consueto il venerdì, bensì di giovedì, sempre alle ore 21. Una scelta presa per evitare la concomitanza con l’impegno di campionato della Wash4green Pinerolo, che domani sera affronterà in trasferta l’Itas Trentino. Il titolo del 10° appuntamento è un augurio, ch il periodo visto il periodo sembra cadere a pennello: “Una vittoria sotto l’albero?”.

Come ospite in studio ci sarà la presenza del libero della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo Serena Scognamillo. Tre, invece, i collegamenti previsti: il primo con la palleggiatrice del Bisonte Firenze Beatrice Agrifoglio; Il secondo con la centrale dell’Esperia Cremona Sofia Ferrarini; Il terzo, infine, con la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Maja Storck (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Pinerolo), Francesco Cicchiello (Pinerolo), Federica Ferrario (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Daris Amadio (Futura Busto Arsizio), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Clara Decortes (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.