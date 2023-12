Caterina Caselli inciampa nei cavi dell'albero in Galleria a Milano e si rompe l'omero: "E' pericoloso"

(Adnkronos) - Piccolo infortunio per Caterina Caselli. La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a Milano, è inciampata nei cavi dell'albero di Natale e, candendo, si è rotta l'omero. A raccontare la disavventura è la stessa produttrice postando un video su Instagram in cui racconta quanto le è capitato per mettere in guardia tutti i suoi fan.

"Ieri alle 2 e 26 - dice la Caselli dal suo divano di casa - sono passata in Galleria del Corso. Sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta, scura, nera. C'è anche una striscia, quasi invisibile, gialla". E' successo, prosegue, "che sono inciampata guardando l'albero. Sono caduta e mi sono rotta l'omero. Sono con questa camicia di forza che devo tenere per un mese. Però quello che volevo dirvi è fate attenzione perché, mentre ero per terra e aspettavo autoambulanza, un sacco di altre persone inciampavano. Quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso. Io per un mese devo stare così, però questo non mi impedisce di farvi gli auguri di buon Natale e di buone feste. Siate felici, tanta gioia e serenità", conclude l'artista.