Pentathlon, Bittner “Nel 2023 bottino pieno, speriamo di ripeterci”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 2023 è stato un anno, io dico irripetibile, ma speriamo di ripeterlo. Abbiamo la due volte campionessa del mondo Elena Micheli che ha vinto a Bath il titolo iridato davanti ad Alice Sotero. La stessa Sotero campionessa europea, come Giorgio Malan, il titolo a squadre ai Mondiali con Sotero, Micheli e Alessandra Frezza. Insomma, abbiamo fatto bottino pieno che speriamo porti bene verso il 2024". Questo il bilancio dell'anno che sta per concludersi di Fabrizio Bittner, Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. "L'Oscar del 2023 voglio dividerlo tra Elena Micheli e Alice Sotero. Elena vincendo il secondo titolo mondiale consecutivo ha fatto qualcosa di straordinario, un risultato di altissimo livello. Il secondo posto di Alice ai Mondiali, con il titolo europeo a un anno dalla gravidanza vale ugualmente molto: credo che vada reso omaggio a una ragazza che, a un anno dal parto, si esprime a tali livelli", ha precisato all'Italpress il numero uno della Fipm. Risultati che fanno ben sperare in vista dell'anno olimpico alle porte. "Sappiamo di essere accreditati in pole position nelle possibilità di medaglia nel quadro generale del Coni. Abbiamo tre atleti qualificati di alto livello, e senza nasconderci andremo a Parigi con l'idea di fare risultati importanti... Ma non diciamo altro", ha aggiunto Bittner. Guardando già al dopo Parigi, poi, il pentathlon moderno affronterà una grande novità. "Dopo il 2024 l'equitazione sarà sostituita dalla nuova disciplina a ostacoli. - ha ricordato Bittner - E' tutto un mondo da scoprire. Contiamo che a livello giovanile questo sport possa contribuire a far crescere i nostri numeri. A livello assoluto è chiaro che molti atleti che arrivano al risultato oggi faranno più fatica in futuro, però i cambiamenti fanno parte della vita e affronteremo questa cosa. Siamo contenti che il pentathlon moderno sarà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028". L'augurio del Presidente Bittner al mondo dello sport italiano per il 2024 è di "imparare a diventare più sistema. Credo che sia opportuno che tutti ci guardiamo in faccia contribuendo a far funzionare la macchina in maniera migliore, abbandonando i personalismi e le situazioni che non contribuiscono a far funzionare un'azione politica che deve essere di sistema". - foto Italpress - (ITALPRESS).