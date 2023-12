Superlega, ok da Corte giustizia Ue: la sentenza contro la Uefa

(Adnkronos) -

Superlega, arriva la sentenza con l'ok. La Corte di Giustizia Europea certifica l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa e sdogana la competizione parallela a quelle organizzate in particolare dalla confederazione continentale. "Le norme Fifa e Uefa sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell'Ue", scrive la Corte sottolineando che esiste un abuso di potere dominante da parte della Uefa e della Fifa che esercitano un monopolio.

Il progetto Superlega è nato nel 2021 con l'iniziativa di 12 club ed è rapidamente tramontato. Nove società si sono immediatamente sfilate davanti allo scontro con la Uefa, a favore della quale si sono schierati anche i governi di diversi paesi. A sostenere il progetto sono rimaste Real Madrid e Barcellona, con la Juventus in una posizione più defilata dopo l'annuncio di uscita dall'iniziativa.

Inizialmente, la Superlega è stata presentata come un 'torneo chiuso', con presenze garantite per top club e inviti per alcune società. Nella successiva rielaborazione, è stato modificato lo schema che è diventato 'aperto', con una struttura divisa in categorie differenti, con meccanismi di promozione e retrocessione.

"Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio Uefaè finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro", dice Bernd Reichart, Ceo della società A22 che ingloba il progetto Superlega. "Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League", aggiunge. "Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite", afferma.