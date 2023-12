A Mondovì nasce l'ente manifestazioni per coordinare tutti gli eventi comunali

Come anticipato negli scorsi mesi, il Comune di Mondovì ha deciso di dotarsi di un ente unico per coordinare gli eventi e le manifestazioni organizzati sotto l'egida dell'amministrazione.

"Si tratta di un ente - ha illustrato l'assessore Alessandro Terreno - capace di coordinare tutte le manifestazioni a titolarità comunale – individuando le migliori forme di innovazione delle stesse - e gli organizzatori delle altre manifestazioni presenti in città. Lo stesso si confronterà anche con gli enti che operano sul territorio monregalese. L’ente così formato dovrà partecipare alle principali manifestazioni nazionali di promozione del territorio quali la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. Dovrà essere in grado anche di attivarsi per il reperimento di sponsor e finanziamenti. L'obiettivo sarà quello di promuovere il superamento della frammentazione delle attuali forme di gestione degli eventi sul territorio comunale, al fine di favorire un miglioramento dell’organizzazione degli stessi".

L'ente manifestazioni sarà costituito in forma di associazione.

Il consigliere di maggioranza Marco Bellocchio: "Ente fondamentale per la nostra Città, che darà identità e con la forma associativa garantirà efficienza e professionalità".

"La Città aveva già l'associazione 'La Funicolare'. - ha detto il consigliere Rocco Pulitanò - In Provincia poi mi risulta che gli altri enti manifestazioni siano Fondazioni e non realtà associative. Che fine farà 'La Funicolare' in questo contesto? Non è meglio aspettare di avere le risorse per costituirsi in un altro modo? Alla BIT partecipano già le ATL e DMO Visit Piemonte, questo avviene già. Il nostro voto sarà di astensione, in attesa di una proposta più sostanziosa, investiamo su questo ente".

Il consigliere di maggioranza Guido Bessone: "Importante lavorare in rete, senza fare doppioni, in sinergia con gli altri enti della provincia di Cuneo. Questo è un primo importante passo".

La replica al sindaco Luca Robaldo: "Questo è un passo in linea con la creazione del brand e del nuovo logo cittadino, cui sono seguiti il calendario unitario della manifestazioni e gli incontri con le strutture ricettive e gli enti presenti sul nostro territorio. I dati che abbiamo ci dicono che a gennaio c'è un picco di presenze, un calo nei mesi estivi e molti non pernottano. Questo percorso ci porta a immaginare questo ente perché al suo interno ci saranno le dinamiche che oggi conosciamo, non relative solo alle manifestazioni, ma anche la cabina di regia per la promozione del nostro territorio. In questo senso il Comune dovrà imparare a collaborare con i privati: l'ultimo esempio è la mostra di Caravaggio."

Infine una stoccata al consigliere Rocco Pulitanò: "Nel 2011, quando si costituì La Funicolare, consigliere lei c'era, quindi dovrebbe sapere che si trattava di un'associazione di commercianti, non del Comune. Siamo grati per quello che hanno fatto, nessuno vuole chiuderla. Noi auspichiamo che continui a impegnarsi per chi l'ha costituita: i commercianti. Al momento il direttivo è in scadenza, stanno cercando un nuovo presidente. Noi speriamo che nell'ente manifestazioni entrino sia La Funicolare, come le pro loco e le associazioni di categorie perché deve esserci una cabina di regia, in cui tutti si confrontano, anche solo per aperture ed orari, per garantire un servizio. Sulla scelta di costituire l'associazione al posto di una fondazione, è stata dettata da esperti cui siamo affidati. Entriamo in punta di piedi in questo settore, con una forma snella, in cui tutti potranno entrare liberamente e che consentirà al Comune di dare le indicazioni necessarie per lavorare. ASSO che tanto si è spesa per i nostri territori ha di recente scelto di diventare Fondazione e questo verrà illustrato nei prossimi mesi, perché oggi ha la forza di costituirsi come tale. Nulla vieta che un domani si intraprenda anche questa strada".

La proposta è stata approvata a maggioranza, con voto positivo del centrosinistra e astensione del centrodestra.