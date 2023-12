Al via le prime lezioni di educazione finanziaria nelle scuole medie di Sant’Albano Stura e Trinità

Grande successo e partecipazione per i primi due incontri organizzati da Banca Territori del Monviso alle scuole medie di Sant’Albano Stura e Trinità. Il progetto, denominato EdufinBTM è accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e fa parte del percorso già avviato con le scuole Medie e Superiori di Carmagnola, che ha visti coinvolti oltre 1000 alunni.

Banca BTM ha parlato ai ragazzi di terza media di reddito, consumi, risparmio e dei primi mezzi di pagamento, andando ad elencare le caratteristiche che distinguono un deposito a risparmio da un conto corrente, una carta di debito da una prepagata o di credito. I ragazzi hanno partecipato attivamente durante le lezioni ponendo spunti interessanti e andando a ragionare sui propri bisogni e sui propri desideri. Questo primo incontro si inserisce in un percorso volto a sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’educazione finanziaria e sull’importanza di conoscere i principali prodotti bancari. “L’obiettivo è di stimolare i ragazzi ad acquisire una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa essere strumento indispensabile per la pianificazione del loro futuro.” commenta il Direttore Generale BTM Luca Murazzano.