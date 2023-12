All'Istituto Cillario di Cortemilia la nocciola esalta la creatività degli studenti

Come unire studio, creatività e valorizzazione delle eccellenze del territorio? La risposta l'ha fornita un progetto sviluppato dall'Istituto Piera Cillario Ferrero di Cortemilia per promuovere il made in Italy in maniera intelligente all'interno delle classi seconde.

L'elemento da utilizzare in maniera costruttiva e fantasiosa erano le nocciole. La 2E ha conquistato la vittoria, realizzando un albero di Natale a forma di DNA, un modo per esaltare la creatività e l'identità italiana.

L'uso innovativo delle nocciole locali ha così liberato la fantasia degli studenti, che si sono cimentati nel proporre costruzioni realizzate con i gusci, ma anche gustose ricette o esempi di acquisto e vendita per spiegare le lezioni di Amministrazione.