Anche la saluzzese eVISO fra le aziende finaliste degli Employer Branding Awards

eVISO è fra le 5 aziende finaliste degli Employer Branding Awards nella categoria “Come conoscere, attrarre, trattenere i giovani talenti in azienda”. “Employer Branding Awards” è il contest promosso da Tacoma Community che premia le imprese italiane che mettono la persona al centro attraverso progetti e best practices di people management, con particolare riguardo per le iniziative volte ad attrarre e trattenere i giovani in azienda e a favorire l’equilibrio fra lavoro e vita privata (il cosiddetto work-life balance).

“Quando abbiamo incrociato questa opportunità lo scorso ottobre, abbiamo scelto di presentare la nostra candidatura nella categoria “Come conoscere, attrarre, trattenere i giovani talenti in azienda” in una duplice prospettiva”, racconta Davide Debernardi, specialista della formazione in eVISO.

“Da un lato valorizzare quanto abbiamo fatto in questi primi 10 anni di attività in un territorio da sempre ricco di talenti, ma che spesso fatica a trattenere queste incredibili capacità al proprio interno. Dall’altro per avere la possibilità di confrontarci con tante altre realtà che da anni mettono in pratica, nelle forme più diverse, strategie di employer branding, con un focus sul dialogo inter-generazionale e la valorizzazione dei giovani”.

“Partecipare a questa sfida ci ha spinto a perseverare in una attività fondamentale: parlare con le persone e in particolare con i nostri collaboratori più giovani per capire quali sono le loro aspirazioni e aspettative. Da qui sono emersi anche importanti spunti per il futuro, che vogliamo mettere in pratica nel 2024”.

Le iniziative messe in campo da eVISO

Fra le attività che hanno permesso alla società di entrare in questa top 5 figurano l’orario flessibile e la possibilità di lavorare da qualsiasi parte del mondo, un voucher annuale pari al 30% della propria retribuzione lorda mensile, che ha permesso di attivare 46 percorsi personali e reinvestire in formazione circa il 10% degli utili dell’azienda. Inoltre 2 coach e counselor sono a disposizione dei collaboratori per sostenere e migliorare le loro performance e quelle dei loro team, per intervenire prontamente in caso di conflitti o disagi relazionali, per diffondere buone pratiche di comunicazione efficace ed empatica nel quotidiano e per creare momenti dedicati al rilassamento e al benessere psico-fisico sul posto di lavoro.

Infine l'erogazione di alta formazione (con importanti istituzioni internazionali) per accompagnare nel loro futuro tutti i collaboratori meritevoli e una foresteria composta da 6 unità abitative e destinata a chi vuole a conoscere la realtà eVISO, ai collaboratori internazionali in visita nella sede principale e ai dipendenti che arrivano da lontano.

Aiutiamo eVISO a vincere gli “Employer Branding Awards”

È con questo spirito che eVISO affronterà la finale del 26 gennaio a Milano, presso le Officine del Volo.

Ma l’ultima corsa che decreterà il vincitore è già iniziata: fino al 10 gennaio è infatti possibile votare eVISO nella categoria “Come conoscere, attrarre, trattenere i giovani talenti in azienda” per contribuire al risultato finale.

Votare è semplice e gratuito. Ecco i passaggi da seguire:

• Vai all’indirizzo web https://www.ebawards.it/vota-il-finalista

• Seleziona la casella corrispondente a eVISO S.p.A.

• Inserisci nome, cognome e email nell’apposito modulo

• Invia il tuo voto