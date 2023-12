Due giornate di festa per gli auguri natalizi alla casa di riposo di San Michele Mondovì con l'AVO

Le volontarie dell'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), nelle giornate del 19 e 21 dicembre, hanno organizzato presso la casa di riposo di San Michele Mondovì una festa in occasione del Santo Natale per tutti gli ospiti.

"Ringraziamo - dicono - le maestre dell’asilo e della scuola primaria, in particolare la maestra Marina Bagnasco, per aver donato una sedia a rotelle in ricordo di suo papà. Un grazio poi a tutti gli alunni, dall’asilo alla secondaria, che in modi differenti hanno partecipato, all’amministrazione comunale con un grazie speciale a Germano Briatore, ai Babbo Natale nelle persone di Marco Patrone e Luciano Terreno, alla direzione della casa di riposo e all’animatore Pasquale e un grazie anche a tutte noi che cerchiamo di rendere le giornate dei degenti più piacevoli".