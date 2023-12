Da gennaio anche la sede territoriale Asl Cn2 di Santo Stefano Belbo amplia gli orari di accesso al pubblico

Da alcuni mesi l’Asl Cn2 ha avviato con esito positivo, in accordo con la Regione Piemonte e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, l’internalizzazione del personale dedicato al servizio di Sportello Unico operativo presso l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, nelle Case di Comunità di Alba e Bra e in molte Sedi Territoriali dell’azienda sanitaria.

L’attività di internalizzazione delle risorse – ad oggi sono oltre cinquanta gli operatori che lavorano nei diversi “front-office” su tutto il territorio, in forza al S.A.O.F.O. dell’ASL CN2 – ha permesso all’azienda sanitaria di potenziare il servizio a disposizione dei cittadini attraverso l’ampliamento dell’orario giornaliero degli Sportelli Unici (per prenotazioni, scelta-revoca del medico, etc.) e programmando anche aperture straordinarie nei giorni festivi a supporto delle attività ambulatoriali.

In quest’ottica, anche la Sede ASL CN2 di Santo Stefano Belbo ha previsto il potenziamento degli orari di servizio e da inizio gennaio 2024 sarà aperta tutti i giorni con il seguente orario:

- lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8.00-12.30 e 13.30-15.30

- martedì e giovedì: ore 8.00-13.00

L’allargamento degli orari per questa Sede fa seguito a quello avvenuto già negli scorsi mesi per gli sportelli di “front-office” delle sedi di Alba, Bra e Verduno (anticipato alle ore 7.30) e sarà seguito, dall’11 gennaio, dalla sede di Cherasco (con apertura anche al pomeriggio del giovedì con orario 8.00-12.30 e 13.30-16.00).

“Attraverso questa attività di potenziamento degli sportelli sul Territorio vogliamo essere sempre più vicini alle esigenze della cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda gli utenti che abitano in zone più periferiche e per i quali un ampliamento del servizio può rivelarsi di grande utilità” commenta Massimo Veglio, direttore Generale ASL CN2. “Si tratta di un progetto che continuerà anche per tutto il nuovo anno e a cui abbiamo affiancato un miglioramento dell’attività formativa agli operatori, per offrire un servizio sempre più adeguato e professionale”.