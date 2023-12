Donazione benefica al Centro Down Cuneo per l'Autonomia e l'Inclusione grazie a OndeSonore

Questa iniziativa conferma la costante dedizione di OndeSonore nel sostenere progetti sul territorio, concreti e con la massima trasparenza, visti gli avvenimenti degli ultimi tempi in merito alla beneficenza.

Anche quest'anno OndeSonore ha confermato il suo impegno sociale attraverso una donazione di 1000 euro al Centro Down Cuneo odv.

Il Centro Down Cuneo odv, che accoglie quasi un centinaio di ragazzi fin dai primi anni di vita, offre programmi educativi mirati e personalizzati fino alla completa autonomia. La recente donazione di OndeSonore è stata destinata a supportare il progetto autonomia e inclusione nel mondo del lavoro dei ragazzi affetti da sindrome di Down, continuando così la collaborazione avviata nell'edizione precedente.

La serata benefica, che ha coinvolto i ragazzi del Centro Down Cuneo odv, è stata un successo straordinario. Durante l'evento, tenutosi la domenica del concerto dei Pink Floyd Legend, i giovani indossavano con orgoglio le magliette firmate Salvatore Ferragamo sul palco di Tarantasca, aderendo all'appello "hire the hiring chain" e rappresentando un esempio tangibile di inclusione e solidarietà.

Sabrina Martinengo, influencer cuneese e sostenitrice attiva del Centro Down Cuneo, ha introdotto la serata insieme ai ragazzi, creando un'atmosfera di gioia e coinvolgimento. L'impegno sociale di Martinengo e di OndeSonore ha permesso al Centro Down Cuneo odv di ottenere un sostegno economico fondamentale per la perennità e la realizzazione dei propri progetti.