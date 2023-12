Il consiglio di Mondovì assegna la medaglia d'oro a Mattia Aguzzi, Silvio Matteo Borsarelli e Giacomo Melino

L'ultima seduta del 2023 del consiglio comunale di Mondovì che si è svolta questa sera, venerdì 22 dicembre, ha assegnato la medaglia d'oro a tre monregalesi che si sono distinti per filantropia, impegno sociale e per chi si è distinto per il servizio al prossimo.

Mattia Aguzzi che, lo scorso 26 agosto, mentre si trovava a passeggio con la sua compagna in via Nizza 389 a Torino, ha salvato la vita di una bambina, caduta dal balcone del suo palazzo al quinto piano.

La piccola, Frida, si è lasciata cadere nel vuoto e Mattia l'ha presa al volo: entrambi sono usciti praticamente illesi. Un gesto che ha colpito tutti e che lo ha reso un eroe.

La proposta era emersa, lo scorso settembre, in sede di consiglio ed è stata accolta dalla conferenza dei capi gruppo.

La seconda medaglia è stata assegnata al professor Silvio Matteo Borsarelli, docente di nutrizione presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, esperto di agraria che a Mondovì ha portato la mostra permanente dei "bastoni da passeggio", allestita e ospitata presso l'Antico Palazzo di Città di Mondovì.

Infine Giacomo Melino, docente prima alle scuole elementari di Mondovì, dal 1993 al 2004 dirigente scolastico a Villanova Mondovì e negli ultimi anni della sua carriera dirigente dell'istituto di istruzione superiore "Cigna Baruffi Garelli", dal 2019 al 2023, ha contribuito al progetto di laboratorio territoriale per l'occupabilità e all'istituto di biotecnologie, favorendo il lavoro di docenti e studenti, sempre al passo con l'innovazione tecnologica.

"Questo riconoscimento - ha detto il sindaco, Luca Robaldo - vuole essere un momento per ringraziare chi si mette a disposizione della comunità. Farlo in un momento che precede il Natale ha un valore simbolico. Vedo anche presente l'ex consigliere Enrico Ferreri e anche questo è sintomo di quel fare comunità che caratterizza Mondovì."