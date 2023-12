Il Grattacielo Piemonte illuminato per Natale e tutte le festività

In occasione del primo Natale di piena operatività, il Grattacielo Piemonte saluta Torino con un’illuminazione speciale per le festività natalizie e del nuovo Anno: dalle ore 18 all’una di notte una nevicata stellata in videomapping con animazioni grafiche viene proiettata ogni sera sulla facciata est del palazzo, mentre 16 stelle luminose incorniciano piazza Piemonte fino alle prime luci dell’alba.

Le installazioni, volute dall’amministrazione regionale per rendere sempre di più il Grattacielo e piazza Piemonte il nuovo cuore del quartiere Lingotto di Torino, sono state realizzate anche grazie al contributo di Intesa Sanpaolo.

“Abbiamo voluto trasformare il Grattacielo in un grande biglietto di auguri al quartiere, alla città e al Piemonte tutto”, dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano, sottolineando che “questo palazzo, finalmente completato e che ospita tutti i dipendenti della Regione, è la casa di tutti i piemontesi, così come la piazza che proprio del Piemonte porta il nome e che è nostro desiderio rendere sempre di più uno spazio di aggregazione e socialità”.