In pattuglia anche di sera? La Polizia Locale di Guarene e Castagnito valuta nuovo allargamento del servizio

La Polizia Locale convenzionata di Guarene è composta in sede stabile da due operatori con l’ausilio di un terzo al fine di sopperire alle assenze, in modo da espletare il servizio di pattuglia anche durante i periodi di licenza, permessi, malattia ecc. degli agenti stabili

Giorgio Ranuschio è il funzionario in servizio permanente presso la convenzione Polizia locale Guarene, Alba e Castagnito; è in servizio presso la Polizia Locale dal 1999. Lo abbiamo sentito per un consuntivo delle attività svolte nell’anno che sta per chiudersi.

È soddisfatto del lavoro svolto dalla vostra Polizia Locale nel 2023?

Sono sicuramente soddisfatto anche perché con l’entrata in servizio del nuovo agente e lo scambio di personale derivante dalla convenzione con la Città di Alba il presidio sul territorio e le pattuglie pronto intervento sono aumentate notevolmente, arrivando a coprire sino a sei giorni su sette.

La sua squadra da quante persone è composta? C’è un buon feeling con il resto della macchina comunale?

La Polizia Locale convenzionata di Guarene è composta in sede stabile da due operatori con l’ausilio di un terzo al fine di sopperire alle assenze, in modo da espletare il servizio di pattuglia anche durante i periodi di licenza, permessi, malattia ecc. degli agenti stabili. Inoltre la convenzione permette la collaborazione e il prezioso supporto reciproco con il Corpo della Città di Alba. Con impiegati e amministratori del Comune, al fine di poter svolgere nel migliore dei modi possibile l’attività di istituto, nonché per agevolare la collettività stessa è necessario avere un buon feeling, che negli anni si è consolidato.

Guarene e dintorni sono un territorio facile da controllare? Le persone in generale collaborano e vi aiutano nei vostri compiti?

Il Comune di Guarene per la sua conformazione geografica non è un territorio facile da controllare, in quanto si estende per circa 14 kmq in più frazioni, anche isolate, e oltre a questo è attraversato da strade principali che lo collegano con Asti e Torino; inoltre è posizionato alla prima periferia della città di Alba. Rispetto ai miei primi anni di servizio, la popolazione è cambiata ed è aumentata notevolmente, diventando più “cittadina”: otteniamo una buona collaborazione dalle persone in un contesto di rispetto reciproco. Principalmente operiamo su tutto il territorio del Comune e in caso di richiesta o necessità ci rechiamo anche presso il Comune di Alba.

Quali sono le mansioni che vi hanno impegnato principalmente nei mesi scorsi?

L’attività principale della Polizia Locale è stata quella di autopattuglia pronto intervento a 360 gradi per il presidio del territorio e l’assistenza ai cittadini. Durante lo svolgimento del servizio sono state eseguite attività di polizia stradale, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, controlli ambientali, controlli ad attività commerciali e controlli di polizia amministrativa. Nell’ultimo mese sono state intensificate le uscite della pattuglia in orari mirati per arginare e l’ondata di furti che in parte ha colpito anche questo Comune.

Per il 2024 ci saranno novità, obiettivi o nuovi compiti che vi vedranno impegnati?

I nostri buoni propositi sono di continuare l’attività attualmente svolta con fatica in quanto dovremmo, per la normativa, essere almeno 4 unità. Con l’Amministrazione comunale stiamo lavorando al fine di valutare l’inserimento negli attuali turni di servizio una fascia serale.