Manutenzione idraulica, pioggia di contributi dalla Regione: oltre 580mila euro solo in Granda

Approvato dalla Regione un ampio programma di manutenzione idraulica per gli anni 2024-2025: con un budget di 1,5 milioni di euro annui, l'iniziativa mira a affrontare questioni critiche su interventi di manutenzione dei corsi d’acqua demaniali di competenza regionale.

Questo programma, previsto dalla L.R. 54/75, si concentra sui rii minori e ha visto la collaborazione e l'istruttoria dei vari settori tecnici decentrati sul territorio regionale. In particolare, il piano approvato include 91 interventi specifici, per un totale di tre milioni di euro.

Nel computo degli interventi la provincia di Cuneo figura per un importo totale di 585.000 euro. Di seguito il dettaglio dei finanziamenti per ogni Comune coinvolto.

Barge – 60.000 euro (due tranches)

Beinette – 40.000 euro

Ceva – 50.000 euro (due tranches)

Dogliani – 15.000 euro

Dronero – 20.000 euro

Frassino – 25.000 euro

Garessio – 30.000 euro

Grinzane Cavour – 25.000 euro

Guarene – 50.000 euro

Monteu Roero – 50.000 euro

Monticello d’Alba – 20.000 euro

Ostana – 15.000 euro

Paesana – 15.000 euro

Pianfei – 25.000 euro

Pontechianale – 50.000 euro (due tranches)

Revello – 15.000 euro

Sampeyre 30.000 euro

avigliano – 30.000 euro (due tranches)

Trinità – 20.000 euro





L'attuazione del programma sarà più efficace grazie alla collaborazione con gli enti locali che conoscono meglio le realtà in cui insistono i corsi d'acqua.

“La decisione di destinare tre milioni di euro per interventi cruciali di manutenzione idraulica riflette il nostro impegno costante per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei corsi d’acqua regionali, agendo in prevenzione" dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio.