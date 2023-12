Politiche sociali e giovanili, presentate in consiglio a Mondovì i progetti messi in campo nel 2023

Sono stati presentati questa sera, venerdì 22 dicembre, in sede di consiglio comunale i numeri del 2023 relativi ai progetti che hanno coinvolto i giovani sul territorio monreglaese.

Tra i più recenti Monregalyou, che ha visto la riqualificazione dell'edicola di piazza della Repubblica, che è diventata un punto informativo per i giovani.

1103 i passaggi registrati da ottobre 2022 a novembre 2023 con due aperture settimanali pomeridiane: 593 maschi e 510 femmine. Gli accessi all'edicola divisi per le tre fasce d'eta’ del progetto hanno registrato accessi per la fascia 10-14 anni (106); 15-18 anni (936) e 19-25 anni (61).

Gli obiettivi - come illustrato dai rappresentanti della Cooperativa Caracol -per il futuro prevedono: un presidio educativo nei luoghi di aggregazione informale dei giovani e mappatura periodica del territorio in raccordo con i servizi e i tavoli tecnici (continuita' Edicola MonregalYOU); il consolidamento dello sportello d'ascolto informale in rete con il cantiere Adolescenti, gli enti del territorio e le scuole quale primo punto di accesso per i giovani e giovanissimi. (continuità); implementazione delle occasioni per i giovani attraverso luoghi e punti di contatto attrezzati e inclusivi; oltre a lboratori e attività in collaborazione con gli istituti scolastici di aggancio- informazione e formazione per tutte le scuole per favorire lo sviluppo di una modalità di intervento integrata e interventi educativi riparativi in collaborazione con polizia municipale e raccordo tecnico, procedure.

Nell'occasione sono intervenuti anche i rappresentanti dell'associazione Mondoqui, che opera in particolare nei lolcali della stazione, oltre alla cooperativa Franco Centeo. Il bilancio del 2023 ha segnato un incremento nelle richieste e nell'interesse da parte dei cittadini e delle famiglie nei corsi e iniziative proposte: dai corsi di italiano come L2, corsi di arabo, laboratori estivi e corsi per aiuto compiti.

In relazione alle iniziative per i giovani, l'assessore Alessandro Terreno, ha poi ricordato la prima edizione dell'evento "Visionary" (leggi qui), che si è svolto lo scorso aprile. Un'iniziativa promossa dal Comune di Mondovì e realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in cui gli under 35 hanno potuto portare energie e punti di vista nuovi per contribuire alla costruzione di pratiche a livello locale.