Sabato il Coro Polifonico Monserrato e l'orchestra Fidei Donum protagonisti del concerto spirituale in Duomo a Cuneo

Sabato 23 dicembre, in attesa del Santo Natale, il Coro Polifonico Monserrato e dell'orchestra "Fidei Donum", si esibiranno per il concerto spirituale "Esultate in letizia", nella Cattedrale di Cuneo (leggi qui).

Un evento speciale, che coinvolgerà anche l'Eureka Music Academy di Roreto di Cherasco e l'Asti Sistema Orchestra.

"Sarà una serata molto importante - spiega Fabio Quaranta, direttore del Coro Polifonico & Orchestra Fidei Donum dal 2005 e del Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo dal 2018.- "Il concerto spirituale vedrà la partecipazione di coristi e musicisti di diversa formazione, provenienti non solo dalla nostra provincia, ma anche da Asti".

Il concerto spirituale per soli, coro, organo e orchestra è in programma alle 21 e proporrà musiche del repertorio basato su canti sacri e della tradizione, per riscoprire la santità del Natale e ritrovare l'emozione e la gioia che parola e musica offrono.

Patrizia Migliore (soprano) sarà la voce solista della serata, la cui direzione artistica è affidata a Fabio Quaranta e Monica Agosto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.