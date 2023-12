Savigliano, il sindaco Portera e l'Amministrazione portano gli auguri di Natale agli ospiti della Residenza Chianoc

Giorni di festeggiamenti e clima natalizio alla Residenza Chianoc di Savigliano.

In questi giorni infatti sono stati organizzati, grazie alla collaborazione del personale, tre momenti distinti di festa per poter accogliere al meglio il Natale. Fulcro di queste giornate è stata la consegna dei regali agli anziani ospiti della struttura. La Residenza ha infatti aderito al progetto Nipoti di Babbo Natale, iniziativa mediante la quale ogni ospite ha potuto esprimere un desiderio che si è realizzato in questi giorni

Grazie alla generosità di tutti coloro che hanno aderito a tale progetto gli anziani della struttura hanno ricevuto un dono e hanno pertanto visto concretizzarsi il desiderio espresso nei mesi precedenti. Tanta la gioia e la commozione sui loro volti.

Nella giornata di giovedì 21 il Sindaco di Savigliano Antonello Portera con l'amministrazione comunale ha contribuito a rendere speciale il pomeriggio portando personalmente gli auguri di Natale a tutti gli ospiti ed al personale.

La direzione Universiis intende ringraziare il Sindaco e tutta l'amministrazione per la partecipazione attiva e la vicinanza alla vita della struttura.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla ditta Bonifanti che ha gentilmente donato a tutto il personale, come omaggio di Natale, un panettone.

Gli auguri più sinceri a tutti gli ospiti, ai loro familiari, ai volontari e al personale della Residenza Chianoc dalla Direzione Universiis.