Saluzzo, aggressione in carcere: ergastolano manda al pronto soccorso quattro agenti

Continuano a non placarsi le acque del carcere di Saluzzo dove nella giornata di ieri (21 dicembre) un ergastolano ha aggredito quattro agenti della polizia penitenziaria, in un evento che – come riportato a qualche ora di distanza dalle sigle sindacali Osapp e FNS – si configura come il quarto in pochi mesi.

I feriti al pronto soccorso

Secondo quanto riportato il fatto sarebbe occorso alle 15.45, e motivato dalla proibizione dell’ingresso in carcere di derrate alimentari non consentite. Divieto al quale l’aggressore ha reagito in maniera aggressiva.

Gli agenti aggrediti sono stati portati al pronto soccorso, ricavandone una prognosi di sette giorni ciascuno.

Beneduci e Ricchiuti: “Situazione grave, siamo in emergenza”

“Per il carcere di Saluzzo le aggressioni sono un fenomeno in evidente crescita, in un panorama dove i detenuti sono liberi di girovagare al punto di poter spadroneggiare – commenta Leo Beneduci, segretario Osapp - . Ad avere la peggio sono sempre gli agenti della polizia penitenziaria, abbandonati a se stessi e senza supporto da parte dei vertici dell’istituto”.

“La struttura è fuori controllo e nel totale sbando, in cui immobilismo e inerzia regnano sovrani. Gli agenti (che per la grave carenza di organico già svolgono quotidianamente più mansioni) sono sotto attacco ogni giorno e nessuno fa nulla nel silenzio più assordante anche dei vertici regionali e del DAP (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)” aggiunge Beneduci, chiedendo anche l’intervento del presidente del consiglio Meloni.

Concorda anche Vincenzo Ricchiuti, segretario generale aggiunto FNS Piemonte: “A Saluzzo mai tanti episodi così ravvicinati. Il personale è molto giovane e non ha una guida concreta: manca un Comandante in pianta stabile, gli Ispettori e i Sovrintendenti in servizio sono in numero ridottissimo e la sorveglianza generale del carcere viene assolta da personale che non riveste la qualifica adeguata”.