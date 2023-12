Saluzzo: “E se fosse…” già Natale alla Chiesa della Croce Nera?

Sabato 23 dicembre alle ore 21 l’associazione “Flauto Magico” proporrà nella bellissima sala della Croce Nera di Saluzzo (piazzetta San Nicola) un modo curioso ed incantevole di guardare al Natale.

Un racconto musicale dal titolo “E se fosse…” andrà in scena narrando e cantando la Natività.

Si baserà sui racconti riportati nei Vangeli, sia in quelli canonici che in quelli apocrifi, ma ripensati in una cornice originale con qualche concessione di fantasia, sempre nel rispetto della nostra fede.

Il coro Flauto Magico, in collaborazione con il gruppo Allegri Sognatori, canterà accompagnato dai maestri Luca Bergia e Paolo Berrino alle fisarmoniche. Narratore Mario Palmero detto "Orso".

La serata è ad ingresso libero con raccolta donazioni che saranno destinate a due progetti.

Il primo è “Ci Siamo” della scuola C.A.dalla Chiesa, finalizzato alle attività di formazione ed inclusione degli allievi con disabilità.

Il secondo “Abio” associazione per il bambino in ospedale, nato per sostenere le famiglie con bambini ospitati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Savigliano.