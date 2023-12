Marco Gallo sul nuovo ospedale di pianura: "Ottima notizia, l'avvio di un percorso inseguito per anni"

Il sindaco di Busca Marco Gallo , presidente della Conferenza dei sindaci dell'ASL Cn1, mostra grande soddisfazione per la firma del contratto per la realizzazione del progetto del nuovo ospedale di Savigliano/Saluzzo.

Prosegue Gallo: "Dopo la decisione, di circa un anno fa, relativa alla localizzazione dell’opera, e poi nel corso dell’estate la gara di appalto per la progettazione, si arriva oggi a questo ulteriore momento di svolta. Sebbene la fase della progettazione sia estremamente delicata, ancor di più in una situazione in cui si fondono le realtà di due ospedali, sarà fondamentale che il buon ritmo impresso al procedimento venga mantenuto, e ove possibile ancor più velocizzato, al fine di poter passare il prima possibile alla costruzione vera e propria da parte di chi verrà individuato da INAIL.

Allo stesso modo, sarà importante mantenere in buone condizioni operative i “vecchi” presidi, che dovranno mantenere le attuali funzioni ancora per qualche anno e successivamente verranno adibiti a sede delle importantissime strutture di casa di comunità e ospedale di comunità previste dalle disposizioni regionali, per andare a realizzare la continuità di cura ospedale-territorio fondamentale per un territorio come quello dell’area nord della provincia di Cuneo".