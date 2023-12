Primo tassello per il nuovo ospedale di Savigliano, firmato l’incarico per la progettazione [FOTO E VIDEO]

La firma presso la Crusà Neira di via Misericordia a Savigliano, alla presenza di molti amministratori di un territorio che riguarda 56 comuni, è stata suggellata dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, dal direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e da un rappresentante dello studio Altieri di Vicenza, incaricata per la progettazione. Si tratta del primo tassello nel percorso che porterà al nosocomio che sorgerà nell’area individuata sulla direttrice Savigliano-Saluzzo, lungo la Sp 662.

La progettazione (aggiudicata dallo studio vicentino che ha alle sue spalle la realizzazione di oltre cento ospedali in cento anni di storia della società) prevede uno stanziamento di 7 milioni e 600 mila euro della Regione. Il costo dell’intera opera, che verrà realizzata da Inail, è compreso in una forbice tra i 230 e i 250 milioni di euro, con 195 milioni già garantiti e un margine del 30% sull’aumento dei costi.

Nella progettazione, oltre alla Altieri, saranno coinvolte altre ditte: la Iconia per la parte strutturale, la Deerms per l’impiantistica e progettazione energetica, la Trt per la parte infrastrutturale, Monica Botta per il verde e la Planeta per la relazione geologica.