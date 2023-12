Costruisci il tuo futuro professionale con AFP

Carissimi ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media, il vostro futuro è un'emozionante avventura pronta per iniziare, e noi di Afp siamo qui per guidarvi verso il successo! Sappiamo quanto sia fondamentale prendere decisioni sagge per il vostro percorso educativo, e vogliamo presentarvi un'opportunità straordinaria che unisce apprendimento teorico e pratica sul campo, preparandovi per una vita di successo professionale.

Sei i percorsi di studio proposti

Sede di Dronero

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

Sede di Cuneo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF004001

Sede di Verzuolo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF002009

Terminati i tre anni di studio, Afp mette a disposizione tre tipologie di diploma professionale: Tecnico dell'acconciatura (sede di Cuneo) abilitante per la professione di Acconciatore; Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede di Dronero); Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici (sede di Verzuolo) abilitante per le sezioni Meccatronica, Carrozzeria e Gommista.

Formazione pratica per un successo reale

In Afp crediamo nell'importanza di una formazione completa, che vada oltre il mondo teorico delle aule. Il nostro approccio innovativo integra lezioni teoriche con esperienze pratiche, preparandovi in modo concreto per affrontare le sfide del mondo del lavoro. Avrete l'opportunità unica di mettere in pratica ciò che imparate, sviluppando competenze che vi renderanno competitivi in qualsiasi settore professionale.

Inserimento in realtà lavorative di eccellenza

Il vostro percorso formativo non si limiterà alle mura scolastiche. Collaboriamo strettamente con leader del settore, veri esperti nei loro campi, che vi guideranno e ispireranno. Avrete l'occasione di confrontarvi direttamente con professionisti di successo, imparando da chi ha già raggiunto le vette del mondo lavorativo. Il nostro obiettivo è prepararvi per diventare i leader di domani.

Aule e laboratori all'avanguardia

In Afp investiamo costantemente in infrastrutture all'avanguardia per garantire un ambiente di apprendimento stimolante e ricco di risorse. Le nostre aule e laboratori sono attrezzati con la più recente tecnologia, fornendo uno spazio ideale per esplorare, sperimentare e affinare le vostre abilità. Qui, il vostro talento verrà coltivato attraverso l'uso di strumenti all'avanguardia che rispecchiano le dinamiche del mondo professionale.

Attenzione alla tecnologia e supporto allo studio

Riconosciamo l'importanza della tecnologia nella formazione contemporanea. Per questo motivo, offriamo strumenti di supporto allo studio che integrano le ultime innovazioni tecnologiche. Da piattaforme online avanzate a laboratori virtuali, al tablet vi forniremo le risorse necessarie per affrontare le sfide del mondo digitale in continua evoluzione.

Accompagnamento lungo il percorso con tutor e professori

Il vostro successo è la nostra priorità assoluta. In Afp mettiamo a vostra disposizione un team di tutor e professori dedicati, pronti ad accompagnarvi lungo l'intero percorso di studi. Saranno sempre disponibili per rispondere alle vostre domande, offrirvi supporto e orientarvi verso il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Scegliere Afp significa aprire le porte a un mondo di opportunità e crescita personale. Vi invitiamo a unirvi a noi nel plasmare il vostro futuro, con una formazione che va al di là del semplice apprendimento teorico, preparandovi per una vita di successo e realizzazione professionale.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Sede di Dronero

0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

Sede di Cuneo

0171.693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it

andrea.devoto@afpdronero.it

Sede di Verzuolo

0175.86471

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

lara.reineri@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!