Natale in musica per la scuola primaria di San Rocco Castagnaretta (Foto e Video)

Natale in musica per la scuola primaria di San Rocco Castagnaretta: nella mattinata di giovedì 21 la maestra Gemma Anastasi ha accompagnato alcuni alunni al soggiorno del Cuore Immacolato, per lo scambio di letterine, canti e regali agli ospiti, che hanno ricambiato donando una ghirlanda per ogni classe.

All’interno della scuola, la terza media ha accompagnato con la musica dei loro strumenti i canti della classe quinta primaria. Al pomeriggio, oltre al mercatino conclusivo di lavoretti, tutte le classi della primaria hanno allietato con canti nel piazzale don Marro il pubblico entusiasta di nonni e genitori, che hanno ringraziato per le preziose ed inclusive attività didattiche le docenti della scuola Bernard Damiano.