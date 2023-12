Villar San Costanzo: un successo l'iniziativa di scuola aperta a tema natalizio della primaria

L’incanto della magia del Natale unita alla proposta di interessanti laboratori per i bimbi e le loro famiglie. Alla scuola primaria di Villar San Costanzo, lunedì 18 e mercoledì 20 dicembre, sono state organizzate due giornate di scuola aperta a tema natalizio per tutti gli studenti della scuola.

L’invito è stato rivolto anche alla primaria in frazione Morra e tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo Di Dronero che frequentano l’ultimo anno in una delle scuole dell’infanzia.

Le aule si sono trasformate in magiche stanze, curate in ogni dettaglio, dove i piccoli alunni con le famiglie, suddivisi in gruppi, hanno avuto modo di sperimentare diverse attività.