Un Natale ricco di iniziative per il Rotary Club di Alba

Martedì 19 Dicembre 2023, dopo la tradizionale Santa Messa per i soci presso la cappella del Seminario Vescovile di Alba, si è svolta la consueta serata degli auguri natalizi, tenutasi presso le Cantine Terre di Barolo con catering Belavista: in questa occasione il club ha avuto il piacere e l’onore di avere ospite il Governatore del Distretto 2032 Remo Gattiglia, insieme al segretario del distretto Ezio Porro e l’assistente del governatore Fabrizio Costa.

Presenti anche il Presidente del Rotaract Alba Langhe Roero e Monferrato, Leonardo Cappa, insieme a una nutrita delegazione del suo club. Tra i graditi ospiti anche le vedove rotariane, Francesca Conte (studentessa in scambio organizzato dal Rotary in Asia), e Lucia Erné, valente fotografa del club.

Il Governatore Gattiglia ha tenuto un discorso ai soci ribandendo i punti cardine rotariani di amicizia e impegno, ma soprattutto di speranza e dialogo, elementi che in un momento storico come questi sembrano difficili ma fondamentali.

Durante la serata, il Presidente del Rotary Club di Alba Paolo Fortuna ha insignito il socio Ezio Porro dell’importante riconoscimento rotariano della Paul Harris Fellow, in virtù del suo costante impegno profuso nei confronti del club e di tutti i soci. Si è trattato di un evento ancora più festoso grazie all’entrata di un nuovo socio nel club, il consulente Davide Bianco, presentato dalla Past President Piera Arata e spillato dal Governatore.

Davide Bianco si è laureato in Economia e gestione dei servizi turistici all’Università degli studi di Milano Bicocca, iscrivendosi poi all'Albo dei consulenti finanziari. È proprio in questo campo che svolge la sua attività professionale; dopo un’esperienza biennale a Melbourne, in Australia, ha lavorato per l’Agos Ducato a Milano e successivamente ad Alba, prima al Banco BPM e attualmente è consulente finanziario Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. Leva 1989, si tratta del più giovane socio del club albese.

La cena degli auguri è stata l’occasione per un service importante a cui il Rotary Club albese è molto affezionato, vale a dire la raccolta fondi e donazione di alimenti e prodotti per l’igiene all’Emporio della Solidarietà della Caritas e al Pane di San Teobaldo, ambedue di Alba. Si tratta di un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà durante le feste natalizie, in particolare ha visto la raccolta di fondi e di prodotti quali latte, olio, prodotti per l’igiene, biscotti e caffè.

Nell’ottica della prosecuzione del service distrettuale Piccoli Amici organizzato dal distretto 2032, e che ha visto la consegna di giocattoli presso il reparto Pediatrico dell’Ospedale di Verduno in collaborazione con l’azienda Mondo e con i club di Canale Roero e Bra, il club albese si è occupato di un altro progetto di vicinanza ai bambini.

Il Presidente del Rotary Club di Alba Paolo Fortuna insieme ai soci Teodoro Bubbio, Ezio Porro e Roberto Reggio, nella serata di Mercoledì 20 Dicembre, grazie al coordinamento della Dott.ssa Loredana Di Cristo e della Sig.ra Sara Fassino, hanno potuto consegnare numerosi regali a Casa Pina, social housing di Alba, gestita dalla cooperativa sociale Alice.

Un importante gesto da parte del Rotary per regalare un sorriso nel periodo natalizio ai bambini che attualmente dimorano nella casa solidale.