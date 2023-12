Sci di fondo, FESA Cup: Martino Carollo trionfa nella Sprint a St. Ulrich

Trionfo del cuneese Martino Carollo nella sprint in tecnica libera, nella FESA Cup, a St. Ulrich, in Austria.

Particolarmente felice Carollo, che a Fondo Italia non ha nascosto di essere anche sorpreso del fantastico successo all'esordio.

«Sono veramente molto soddisfatto, anche perché quasi non me l'aspettavo. Vero, arrivo da un ottimo periodo, in cui ho ottenuto buonissimi risultati, dopo che purtroppo mi ero ammalato proprio in occasione della tappa di Coppa Italia a Santa Caterina. Adesso, dopo aver recuperato e fatto un buon lavoro, sono tornato dove volevo essere. Ci sono stati diversi risultati che mi hanno confermato che ho recuperato completamente. Pur consapevole di stare bene non mi sarei mai aspettato di ottenere questo risultato, perché ho fatto esperienza internazionale tra gli junior, ma con i senior è tutta un'altra storia. Basta solo pensare ai miei compagni di squadra, come Hellweger e Chiocchetti, ma anche gli altri italiani, sono tutti fortissimi, tanto che siamo arrivati in finale in quattro. Già pensare a loro, gente di altissimo livello, mi faceva capire che avrei avuto una dura battaglia. Già sarei stato felice di lottare, invece sono arrivato davanti a tutti, qualcosa che difficilmente avrei immaginato. Sicuramente devo ringraziare tantissimo anche gli skiman, perché il materiale era davvero ottimo, avevo degli sci fantastici in gara. Parte è stato anche merito di quello. Adesso spero di proseguire questo buon periodo di forma, recuperare ed allenarmi. Se dovessi continuare così, potrei togliermi tante soddisfazioni».