Volley femminile A1: per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sfida natalizia contro Il Bisonte Firenze

Cuneo per rialzare la testa dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Chieri. Firenze, invece, per consolidare la propria posizione al centro della classifica. Le due compagini si affronteranno sabato sera al Palazzetto dello Sport di Cuneo, proprio all’antivigilia di Natale, con fischio d’inizio della gara fissato perle ore 20,30.

L’incontro è valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 Tigotà.

Partita dall’esito non scontatissimo, anche perché Firenze ha avuto un andamento piuttosto altalenante ed attualmente ha totalizzato 14 punti e un nono posto in classifica, anche se nelle ultime 5 gare disputate ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte.

Per quanto riguarda Cuneo sono 10 i punti fino a qui totalizzati dalle biancorosse, che valgono l’attuale undicesimo posto in classifica, frutto anche di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate. La media punti relativa alle ultime 10 gare disputate pende leggermente a favore di Cuneo con 174 punti realizzati rispetto ai 167 ottenuti da Firenze.Le atlete di coach Massimo Bellano si augurano di trovare la vittoria sotto l’albero e di passare così il Natale quasi appaiate in classifica alle avversarie toscane, in questa sorta di scontro diretto che chiude il girone di andata. In attesa di disputare il derby il giorno di Santo Stefano contro Pinerolo.

Rispetto all’ultima gara, questa volta dovrebbe essere della partita anche Anna Haak, che aveva saltato l’ultimo impegno contro Chieri a causa di un attacco influenzale. Cuneo che si affiderà inoltre alle marcatrici Adelusi e Stigrot e al muro di Sylves, ma sarà nel complesso l’intera squadra che dovrà girare meglio rispetto al turno di campionato scorso. Anche se, nonostante il derby perso, si può notare come la grinta messa in campo dalle ragazze in biancorosso non sia mai mancata. Specialmente nell’ultimo set dovesi è visto – al netto delle assenze – un gran bel gioco collettivo delle atlete allenate da coach Bellano.

“Sabato avremo una gara impegnativa contro Il Bisonte Firenze – dice Amandha Sylves – una squadra con un buon muro/difesa e dei buoni attaccanti. In settimana le abbiamo studite e ci siamo preparate per affrontare una squadra con queste caratteristiche. Vogliamo fare bene e chiudere l’andata con una vittoria da dedicare ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto. Il nostro obiettivo sarà dare il massimo su ogni pallone.”

Attualmente Cuneo staziona all’undicesimo posto, ma - in concomitanza con un successo proprio contro Firenze e di un passo falso di Busto Arsizio - le biancorosse potrebbero accorciare di tre punti e portarsi a meno un punto dal nono posto, chiudendo così il girone di andata in crescendo. Questo dovrebbe far presagire che per il girone di ritorno si possa ambire a qualcosa in più che ad una tranquilla salvezza.

LE AVVERSARIE: L’Azzurra Volley Firenze ha una storia piuttosto recente. Nasce infatti nel 2022, e cioè da quando la società Azzurra Volley San Casciano (fondata nel 1975 e che nel 1986 cambia la propria denominazione sociale e la declina da Volleyball Arci San Casciano in quella attuale) decide di spostarsi dal piccolo comune di San Casciano verso il capoluogo toscano, dando vita così all’attuale Azzurra Volley Bisonte Firenze. L’ex San Casciano ha molta Serie B nel suo palmares, la prima stagione in A2 la disputa solo nel campionato 2012-13 dove ottiene il suo primo importante successo, ossia la Coppa Italia di categoria e la promozione in A1 avvenuta tramite playoff. Da quel momento in poi è un saliscendi continuo tra Serie A1 e Serie A2 dove tocca anche picchi importanti come la partecipazione ai playoff scudetto nel 2016-17 e la finale di Supercoppa italiana persa nel 2020-21.

La gara, valida per la tredicesima giornata della Serie A1 Tigotà è in programma Sabato 23 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30, presso il Palazzo Dello Sport di Cuneo e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport oltre che, come di consueto, in streaming sul sito Volleyball World TV. Per l’occasione, il nuovo sponsor biancorosso Casciola Gioielli, metterà a disposizione 1.500 biglietti in tribuna rossa a 3 Euro. Le gatte torneranno poi subito al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta, Martedì 26 dicembre, alle ore 17,00, prima gara del girone di ritorno. Sarà subito derby contro la Wash4Green Pinerolo, all’andata sconfitta 3-2 dalle ragazze di coach Bellano.

I biglietti sia per la gara contro Firenze, sia per quella contro Pinerolo, sono disponibili in prevendita sul sito www.liveticket.it

Clicca a questo LINK per acquistare i biglietti per la gara del 23 Dicembre contro Il Bisonte Firenze.

Clicca a questo LINK per acquistare i biglietti per la gara del 26 Dicembre contro WashForGreen Pinerolo.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Il Bisonte Firenze

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo: 2 Scola, 5 Tanase, 6 Ferrario (L2), 7 Sylves, 8 Stigrot, 9 Adelusi, 10 Kubik,12 Enweonwu, 13 Signorile (K), 14 Hall, 15 Scognamillo (L), 17 Haak, 21 Molinaro. All. Bellano,vice all. Aime

Il Bisonte Firenze: 1 Acciarri, 3 Ribechi, 4 Ishikawa, 6 Leonardi, 7 Battistoni, 8 Alsmeier, 9 Cesé Montalvo, 11 Lazic, 12 Mazzaro, 13 Graziani, 19 Agrifoglio, 24 Kraiduba, 26 Stivrins. All. Parisi, vice AllCervellin.

GLI ARBITRI: Arbitro 1:Maurizio Canessa, Arbitro 2: Roberto Boris, Videocheck: Andrea Vaschetto.

PRECEDENTI: 12 (6 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Anna Adelusi a Firenze nel 2022/2023; Terry Ruth Enweonwu a Firenze nel 2020/2021, 2021/2022,2022/2023; Amandha Sylves a Firenze nel 2021/2022, 2022/2023; Beatrice Agrifoglio a Cuneo nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Massimo Bellano a Firenze nel 2021/2022, 2022/2023.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta su Rai Sport + HD; diretta streaming su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20