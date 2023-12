Alba, nelle previsioni del Comune un anno nuovo con entrate e spese per 39 milioni di euro

Trentanove milioni di euro. A tanto si stima il pareggio tra incassi e spese del Comune di Alba nel 2024 secondo il bilancio di previsione che il Consiglio comunale ha approvato nella seduta tenuta ieri, giovedì 21 dicembre.

Al via libera al bilancio, arrivato col voto contrario della minoranza, l’assemblea ha anche licenziato la nota di aggiornamento del Dup (l’acronimo sta per "Documento Unico di Programmazione"), che contiene la relazione strategica e di mandato. Si tratta dell’ultimo previsionale della consigliatura destinata a chiudersi in primavera, l’ultimo approvato dalla prima giunta guidata dal sindaco uscente Carlo Bo.



"L’approvazione avviene prima della fine dell’anno, così da scongiurare l’esercizio provvisorio, che comporterebbe un rallentamento della macchina amministrativa”, ha ricordato in apertura di seduta l’assessore a Bilancio e Programmazione Bruno Ferrero. Qualche punto soltanto, eventualmente, potrebbe subire correzione a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024 e dei Decreti fiscali che ne faranno seguito.

“È trascorso un quinquennio in cui abbiamo affrontato grosse problematiche: a partire dalla pandemia, dal caro-prezzi legato alla guerra in Ucraina, dallo sviluppo quasi incontrollato dell’inflazione, ora tendente alla diminuzione, e non ultimo per via dell’inasprimento della guerra in Medio Oriente. Questi aspetti hanno inciso sul modo di comportarci, con prudenza, adeguandoci alle difficoltà. Confermiamo: non intendiamo indebitarci. Con quello che è stato l’aumento degli interessi è stata una scelta lungimirante quella di non indebitarsi, poiché gli interessi passivi avrebbero portato la spesa al di sopra della programmazione… . Una scelta che confermiamo nel prossimo triennio”, ha proseguito l’assessore.

Il prossimo anno è previsto un pareggio di bilancio che si attesta di poco sotto ai 39 milioni di euro. Nello specifico sono attese nelle casse comunali entrate per 38.810.000 euro; intorno ai 33 milioni per gli anni 2025 e 2026. Sul fronte delle spese, che pareggiano alla stessa cifra, sono ripartite in 26 milioni di spese correnti, quasi 7 milioni di spese in conto capitale e altre voci tra cui partite di giro.

È stata confermata l’iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori attualmente in vigore e sono state confermate tutte le aliquote vigenti dei tributi comunali. “Abbiamo chiesto ai responsabili di garantire la qualità dei servizi ai cittadini”, rimarca Ferrero, prima di pensare alla difficoltà che l’aumento dei costi comporta, per gli amministratori, nel mantenere stabili le aliquote.

Così l’Amministrazione albese mantiene la promessa di inizio legislatura di non intervenire sulle tasse comunali. Fanno eccezione solamente Imu e Tari. Per la prima è infatti previsto contrattualmente un adeguamento Istat di alcune tariffe del canone patrimoniale; la principale è cionondimeno mantenuta allo 0.94%. Tra le entrate tributarie del Comune, l’Imposta Municipale Propria ha il peso maggiore.

La conferma delle tariffe della tassa rifiuti (Tari) è invece da ritenersi momentanea, dal momento che l’Amministrazione comunale è ancora in attesa che CoABSeR definisca il proprio piano finanziario, già sollecitato. In attesa del Consorzio, che è l’ente territorialmente competente, la previsione per la tassa sui rifiuti, spazzamento e raccolta, è stata mantenuta dall’amministrazione inferiore alla fattibilità, appena al di sopra dei 5 milioni, a 4.995.500 euro. In Consiglio si è colto l’occasione di ribadire quanto positivo sia il riscontro pervenuto sulla raccolta differenziata in città: le percentuali di differenziazione tra i vari rifiuti sono infatti in crescita.

Il totale delle entrate tributarie assicura alle casse comunali 17.219.000 euro, dato confermato nella stessa misura anche per il 2025 e 2026. Da parte dello Stato sono attesi 739.000 euro, cui si sommano trasferimenti correnti per 119.000 dalla Regione, 61.000 dalla Provincia e la restante parte da altri Comuni, per un totale di 1.464.000 euro.

Una voce importante dei 39 milioni previsti sono le entrate extratributarie, che ammontano a 7.574.000 euro.

Anche i progetti approvati e finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contribuiscono alla previsione, per una cifra che si attesta appena al di sopra dei 9 milioni di euro. Sarà importante avere cura dello stato di avanzamento di tali lavori, che devono essere ultimati entro la fine di giugno 2026.