Liste di attesa sempre più lunghe per effettuare esami

I tempi si dilatano anche per svolgere esami urgenti

Sempre più cittadini decidono di rivolgersi a strutture private per effettuare esami e ricevere cure. Del resto, la situazione a livello nazionale non è affatto incoraggiante per chi si trova a dover fare i conti un problema di salute, ma anche con i tempi di attesa davvero lunghi per poter svolgere anche esami urgenti.

Liste bloccate in tutto il Paese

I pazienti attendono mesi per effettuare mammografie, visite oncologiche ed altri esami fondamentali in termini di prevenzione. In Campania sono aumentati negli ultimi mesi i pazienti costretti a spostarsi fuori regione per poter svolgere visite e ricevere cure.

Per contro, aumenta il fenomeno delle visite in intramoenia, cioè svolte dai medici fuori dall’orario lavorativo dell’ospedale e previo pagamento. Addirittura, lo scorso anno si contavano 1255 visite ortopediche effettuate in intramoenia, presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, e soltanto 112 nel pubblico.

Il problema non è solo al Sud, se consideriamo che il caso della Liguria. Ad Imperia si richiedono anche 159 giorni per effettuare una visita cardiochirurgia o addirittura occorre quasi un anno per un ecodoppler con priorità D. Non va meglio a Genova dove i tempi di attesa per lo svolgimento di alcuni esami superano di mesi i termini previsti dalla legge.

In tal caso, sappiamo che oggi i cittadini possono segnalare il blocco delle liste d’attesa, inviando una raccomandata ufficiale alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria della propria regione. Si può anche richiedere al CUP se vi siano centri diagnostici convenzionati con la struttura pubblica.

La richiesta dei cittadini

In linea di massima, però, i pazienti che hanno sintomi lievi sono propensi a rimandare, rischiando un aggravamento della loro situazione. Chi, invece, deve svolgere esami urgenti, si vede costretto ad effettuare prenotazioni presso strutture private.

Oggi anche questa procedura viene agevolata dall’opportunità di prenotare direttamente online un esame specifico presso una struttura sanitaria vicina. Diventa possibile, allora, effettuare un’ecografia per addome completo a Roma e ridurre, così, tantissimo i tempi di attesa non solo per lo svolgimento dell’esame, ma anche per ricevere gli esiti.

L’opzione appare indiscutibilmente importante quando la patologia diagnosticata richiede un intervento celere per poter essere trattata nel modo giusto.

A ciò si aggiunge la carenza di medici di base, che insieme ad altre criticità del settore sanitario pubblico, portano il cittadino medio a chiedere con veemenza che venga messa di nuovo al primo posto la sua salute.